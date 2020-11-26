Украинцам пора взяться за ум...

Леса Карпат и их уникальное биоразнообразие исчезают с угрожающей скоростью

В Украине весь регион сейчас находится в реальной и непосредственной опасности из-за вырубки лесов, а также изменения климата.

Об этом заявила исполнительный директор программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен, сообщается на сайте UNEP.

"Не обманывайтесь... Пралеса Карпат и их уникальное биоразнообразие исчезают с угрожающей скоростью, древесина незаконно вырубается и перевозится через границы горных государств и за их пределы", – отметила Андерсен.

Эксперт подчеркнула, что такая деятельность имеет множество последствий. И в качестве примера напомнила о разрушительных наводнениях, которые за последние годы пережила Украина. Ведь от заповедных лесов не остается даже пней.

Она призвала стороны укреплять верховенство права для обеспечения защиты окружающей среды, а также увеличить трансграничное сотрудничество и активизировать борьбу с изменениями климата. Ведь повторится беда прошлых лет - это грозит украинцам новыми наводнениями.

"Села и дороги затоплены. Мосты разрушены. Люди погибли. Незаконные рубки, происходящие под прикрытием трудностей, которые понесла Украина, уничтожили большие куски леса, которые впитывают излишки воды и обеспечивают защиту от наводнения" , – отметила представительница ООН.

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