Леса Карпат и их уникальное биоразнообразие исчезают с угрожающей скоростью
В Украине весь регион сейчас находится в реальной и непосредственной опасности из-за вырубки лесов, а также изменения климата.
Об этом заявила исполнительный директор программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен, сообщается на сайте UNEP.
"Не обманывайтесь... Пралеса Карпат и их уникальное биоразнообразие исчезают с угрожающей скоростью, древесина незаконно вырубается и перевозится через границы горных государств и за их пределы", – отметила Андерсен.
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Эксперт подчеркнула, что такая деятельность имеет множество последствий. И в качестве примера напомнила о разрушительных наводнениях, которые за последние годы пережила Украина. Ведь от заповедных лесов не остается даже пней.
Она призвала стороны укреплять верховенство права для обеспечения защиты окружающей среды, а также увеличить трансграничное сотрудничество и активизировать борьбу с изменениями климата. Ведь повторится беда прошлых лет - это грозит украинцам новыми наводнениями.
"Села и дороги затоплены. Мосты разрушены. Люди погибли. Незаконные рубки, происходящие под прикрытием трудностей, которые понесла Украина, уничтожили большие куски леса, которые впитывают излишки воды и обеспечивают защиту от наводнения" , – отметила представительница ООН.
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