Карпаты уже засыпало толстым слоем снега и пришли серьезные морозы

В частности, на горе Поп Иван спасатели зафиксировали дневную температуру -15° градусов. Чтобы туристы, которые массово идут в горы, не заблудились в снежных сугробах, спасатели устанавливают дополнительные указатели.

Тем временем горный спасатель Василий Фицак в Facebook опубликовал фотогафии заснеженных пейзажей украинских Карпат.

Согласно данным Черногорского горного поисково-спасательного поста по состоянию на сегодня, 11 января, на горе Поп Иван Черногорский облачно. Температура воздуха -9°.

На снимках можно увидеть, как солнце лениво поднимается над заснеженными горами. Бриллиантовой короной блистали заснеженные вершины гор, а деревья на склонах были покрыты инеем, превратившись в волшебные кружевные изваяния. Вокруг зимняя сказка и чарующее чудо природы.

Стоит отметить, что по информации Укргидрометцентра, в Украине в середине текущей недели ожидается снег и ощутимые морозы, температура воздуха местами опустится до -9°.

В понедельник-вторник, 11-12 января, погоду Украины будет определять антициклоническое поле, поэтому страшных снегопадов не ожидается. Осадки возможны в Крыму и в западной части Украины.

Напомним, что зимняя сказка застала украинцев, невероятные кадры

Как сообщала Politeka, Карпаты в опасности, леса исчезают с угрожающей скоростью.

Также Politeka писала, что лютый мороз со снегом нагрянули в Карпаты, все кругом белым бело.