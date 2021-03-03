Політтехнолог Максим Карижський у програмі«Романенко. Беседы» розповів про політичний процес у Вашингтоні.

Карижський розповів, що в 2016 році майже 5 місяців провів на виборах в Грузії.

«Грузія цікава була тим, що це країна, на яку американські інтереси поширюються і поширювалися. І там було вже зрозуміло, що якщо США кудись увійшли, позначилися, то вони не можуть просто взяти і кинути, взяти і піти. Так не робиться. Там формується політика довгострокова і у неї є свої завдання. Було зрозуміло, що багато речей відбуваються з орієнтацією на Вашингтон», - згадує експерт.

За його словами, тоді в Україні Сполучені Штати вже теж вималювалися як впливова сила. І він поїхав у США, щоб «розбиратися, чого від неї чекати і як з нею працювати».

«Тому довелося провести кілька місяців сукупно там. Вашингтон влаштований цікавим чином. Обрані політики, співробітники їхніх офісів, чиновники державних відомств, відповідальних за зовнішню політику, слухають всіх. Вони збирають інформацію, дивляться на нові обличчя, слухають, що їм говорять. Чим більше джерел – тим краще. І це створює ілюзію простоти контакту. Тобі не потрібен пропуск, щоб увійти в будівлю комітетів Сенату або Конгресу», - каже Карижський.

Але у цього є і друга сторона медалі, підкреслює політтехнолог.

«У Вашингтон не можна приїхати і провести якусь комунікацію з нульовим балансом в результаті. Буде або плюс, або мінус. З одного боку, тебе слухають, а з іншого боку, тебе слухають уважно. А потім, гірше того, дивляться, що ти будеш робити далі після того, як ти до них приїхав. Ти собі пішов і подумав, що ці люди зайняті, велика країна, великі питання вирішують... Ні. Люди поцікавляться, що ти зробив потім. Обов'язково», - підсумував він.

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