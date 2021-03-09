Наскільки небезпечна зростаюча віртуальна реальність, чи може вона відвести людини з реальності звичайної?

Свою думку з цього приводу в програмі «Романенко. Бесіди» висловлює політолог-міжнародник Максим Ялі.

«Я виступаю за баланс. Річ у тім, що інтернет підкидає людині все більше контенту, тому вона не може звідти вилізти. Онлайн-ігри затягують настільки, що потрібно велике зусилля волі, щоб від них відмовитися - а багато хто цього так і не робить», - каже Ялі.

За його словами, точно так само й алкоголь відводить людину з остогидлої реальності, і в минулі десятиліття він деяким чином виконував нинішню роль інтернету. Але є суттєва відмінність. П'ятдесят років тому в індустріальному суспільстві у всіх була робота. Існувала необхідність у величезній кількості робочих рук.

Зараз така необхідність відпадає. І, на думку гостя програми, до 2020 року людство підійшло до такого порогу, де воно відмовляється від багатьох мільйонів робочих місць, які дотепер підтримували штучно. Цих людей замінять роботи.

«В останній рік в США і європейських країнах апробують базовий дохід. Через це багато працівників «Амазону» і «Макдональдсу» після першого карантину просто не захотіли повертатися на свою виснажливу роботу заради зайвої пари сотень доларів. Вони вважали за краще сидіти вдома, розважатися і грати у відеоігри», - розповідає Максим Ялі.

Раніше, як повідомляє Politeka, Руслан Бізяєв також висловлювався з приводу роботизації та штучного інтелекту.

Також давалися поради про те, як побороти залежність від соціальних мереж.