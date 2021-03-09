Насколько опасна растущая виртуальная реальность, может ли она увести человека из реальности обычной?

Своё мнение по этому поводу в программе «Романенко. Беседы» высказывает политолог-международник Максим Яли.

«Я выступаю за баланс. Дело в том, что интернет подбрасывает человеку всё больше контента, поэтому он не может оттуда вылезти. Онлайн-игры затягивают настолько, что нужно большое усилие воли, чтобы от них отказаться – а многие этого так и не делают», - говорит Яли.

По его словам, точно так же и алкоголь уводит человека из опостылевшей реальности, и в прошлые десятилетия он некоторым образом исполнял нынешнюю роль интернета. Но есть существенное отличие. Пятьдесят лет назад в индустриальном обществе у всех была работа. Существовала необходимость в огромном количестве рабочих рук.

Сейчас такая необходимость отпадает. И, по мнению гостя программы, к 2020 году человечество подошло к такому порогу, где оно отказывается от многих миллионов рабочих мест, которые до сих пор поддерживали искусственно. Этих людей заменят роботы.

«В последний год в США и европейских странах апробируют базовый доход. Из-за этого многие работники «Амазона» и «Макдональдса» после первого карантина просто не захотели возвращаться на свою изматывающую работу ради лишней пары сотен долларов. Они предпочли сидеть дома, развлекаться и играть в видеоигры», - рассказывает Максим Яли.

Ранее, как сообщает Politeka, Руслан Бизяев также высказывался по поводу роботизации и искусственного интеллекта.

Также давались советы о том, как побороть зависимость от социальных сетей.