Що Україна може запропонувати світові, яка її роль в міжнародному поділі праці?
Андрій Єрмолаєв, філософ і політолог, президент Центру соціальних досліджень «Софія», пропонує в програмі «Культ особистості» свою відповідь на це питання.
«З Україною сталася метаморфоза, пов'язана з тим, що той потенціал і ті можливості, які довгий час був спадщиною колишньої радянської системи, ми не змогли ні оцінити, ні взяти в оборот. Ми зробили ставку на нові сфери діяльності - торгівлю ресурсами, спробу пожити на інфраструктурі. Ми хвалилися своїм геополітичним становищем, тобто, буквально - географією. Україна перетворилася в торговця людським капіталом», - каже Єрмолаєв.
За його словами, цей бізнес став дуже вигідним. Зараз він став одним з найбільш організованих і цинічних. Свого часу на слуху у всіх була торгівля жінками та дітьми - але це незначна, хоча і найяскравіша частина галузі з експорту людського капіталу.
Інша частина - гастарбайтери. Спочатку цей процес був стихійним - багатьом українцям доводилося їхати в міру закриття підприємств. Виникли потоки працівників і в Росію, і в європейські країни. Зараз сформована ціла галузь з підготовкою освіченої робочої сили.
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«На цих ринках формуються довгострокові запити на певні професії, зі своїми віковими цензи. Створюються умови, щоб український людський капітал доучувався вже в іншій країні», - вважає гість програми.
Раніше, як повідомляє Politeka, Андрій Єрмолаєв прогнозував можливість зміни курсу української політики.