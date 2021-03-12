Что Украина может предложить миру, какова её роль в международном разделении труда?
Андрей Ермолаев, философ и политолог, президент Центра социальных исследований «София», предлагает в программе «Культ личности» свой ответ на этот вопрос.
«С Украиной произошла метаморфоза, связанная с тем, что тот потенциал и те возможности, которые долгое время был наследием бывшей советской системы, мы не смогли ни оценить, ни взять в оборот. Мы сделали ставку на новые сферы деятельности – торговлю ресурсами, попытку пожить на инфраструктуре. Мы хвалились своим геополитическим положением, то есть, буквально – географией. Украина превратилась в торговца человеческим капиталом», - говорит Ермолаев.
По его словам, этот бизнес стал очень выгодным. Сейчас он стал одним из самых организованных и циничных. В своё время на слуху у всех была торговля женщинами и детьми – но это ничтожная, хотя и самая яркая часть отрасли по экспорту человеческого капитала.
Другая часть – гастарбайтеры. Поначалу этот процесс был стихийным – многим украинцам приходилось уезжать по мере закрытия предприятий. Возникли потоки работников и в Россию, и в европейские страны. Сейчас сформирована целая отрасль с подготовкой образованной рабочей силы.
Ани Лорак объявилась на вечеринке с экс-мужем Муратом, простила изменщика: "Через месяц будет..."
Ольга Сумская в лосинах показала их с Борисюком роскошную спальню, размеры впечатляют: "Радуюсь..."
Полиция поднялась по тревоге на Киевщине: бесследно исчезли две девочки, фото и приметы
Сын 91-летнего Чапкиса показал, в каких условиях живет его отец после свадьбы с молодой: "Красное белье и..."
Тайная жена Винника подчеркнула кругленький животик узким нарядом, светится от счастья: "Самая лучшая!"
«На этих рынках формируются долгосрочные запросы на определённые профессии, со своими возрастными цензами. Создаются условия, чтобы украинский человеческий капитал доучивался уже в другой стране», - считает гость программы.
Ранее, как сообщает Politeka, Андрей Ермолаев прогнозировал возможность смены курса украинской политики.