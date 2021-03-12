Україна продовжує купувати електроенергію в Росії, хоча називає її агресором, а влада запускає програму «Тревел». Про це розповів політолог Тарас Загородній у своєму відеоблозі на Youtube.

«Тому швидше за все у нас починається боротьба з Росією, яка часто більше схожа на фейк. Наприклад, ми електроенергію активно звідти імпортуємо при цьому називаємо Росію ворогом і агресором. Окрема історія пов'язана з тим, що влада оголосила про таку програму «Тревел». Умовно кажучи, мешканці окупованої території непідконтрольного зараз Донбасу, можуть поїхати на територію України і подивитися, як добре живуть українці на підконтрольній території», - сказав експерт.

Політолог вважає, що судячи по логіці нашої влади жителі окупованих територій, можуть переконатися в перспективності возз'єднання. Жителі ОРДЛО могли і так вільно пересуватися по території України. Всі ці метання з боку в бік, називання якихось планів, які не відомі за змістом і не зрозумілі до виконання. Все знаходиться в глухому куті і криза настає, в тому числі і з Донбасом. На жаль, виходу поки немає.

«Або ви все-таки виходите на наших партнерів і робите якісь пропозиції, тому що і французи, і німці не в захваті від того, що теж відбувається. А ті, хто входить в «Нормандський формат» і вони теж хочуть результатів. На жаль, цей світ жорстокий і прагматичний. Від нас теж будуть вимагати результатів. На жаль, цього не відбувається через те, що власне владна вертикаль сама не знає, чого хоче. Вона в принципі розвалена і живе в режимі відео і якихось фейковий планів, які вона випускає постійно, не наповнюючи їх вмістом», - резюмував Загородній.

Нещодавно Politeka.net повідомляла, що треба відстоювати в першу чергу національні інтереси.