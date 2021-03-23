Кирило Говорун, архімандрит, доктор філософських наук і професор Стокгольмської школи теології, заявив у програмі «Конституційна кухня», що Конституція США побудована на базі договорів-заповітів з Богом.

«Пілігрими приїздили до Нового світу з Англії, де вони не могли більше жити, бо їх не влаштовувала політична система англійської Корони», - розповідає гість програми. Це була можливість сформувати інше суспільство, нове, яке втілювало би їхні уявлення та релігійне світосприйняття.

Зокрема на 1620 рік припадає прибуття перших паломників на континент, на його півночі вони й створили Плімутську колонію. Говорун повідомляє певні деталі цього плавання. Так, торгове судно «Мейфлавер» почало свої мандри зранку 16 вересня 1620 року. На чолі корабля з переселенцями, яких налічувалося 102 особи і 2 пси, став Крістофер Джонсон. Чисельність його екіпажу становила до 30 осіб. Архімандрит також повідомляє цікавий факт: протягом плавання відбулися пологи, отже, одна дитина побачила світ на кораблі. Самих себе переселенці вважали пілігримами.

Розповідаючи про другу хвилю переселенців-паломників, Говорун звертає увагу на те, що її очільниками були юристи. «І от один із тих юристів, які очолювали другу хвилю паломників, був Джон Вінтроп, який є ключовою фігурою в американській політичній культурі», - зазначає він. Прибувши до Плімутської колонії, вони взялися вирішувати питання, а якою ж буде ця нова земля і що на ній треба побудувати. «Вони хотіли побудувати більш справедливе, відповідне їхнім релігійним ідеалам суспільство», - пояснює архімандрит.

Так, паломники вирішили попросити допомогу в Бога для втілення своїх планів. Зокрема, із Всевишнім було укладено багато договорів-заповітів, на яких, як вважали пуритани, Бог «поставив свою печать». Отож, звідси й з’явилася доволі поширена думка, що Конституція США побудована на базі договорів-заповітів з Богом.

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