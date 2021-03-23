Кирилл Говорун, архимандрит, доктор философских наук и профессор Стокгольмской школы теологии, заявил в программе «Конституционная кухня», что Конституция США построена на базе договоров-завещаний с Богом.

«Пилигримы приезжали в Новый мир из Англии, где они не могли больше жить, потому что их не устраивала политическая система английской Короны», - рассказывает гость программы. Это была возможность сформировать другое общество, новое, которое воплощало бы их представления и религиозное мировосприятие.

В частности, на 1620 год приходится прибытие первых паломников на континент, по его севере они и создали Плимутскую колонию. Говорун сообщает некоторые детали этого плавания. Так, торговое судно «Мейфлавер» начало свои странствия утром 16 сентября 1620 года. Во главе корабля с переселенцами, которых насчитывалось 102 человека и 2 собаки, стал Кристофер Джонсон. Численность его экипажа составляла до 30 человек. Архимандрит также сообщает интересный факт: в течение плавания произошли роды, следовательно, один ребенок увидела свет на корабле. Самих себя переселенцы считали пилигримами.

Рассказывая о второй волне переселенцев-паломников, Говорун обращает внимание на то, что ее руководителями были юристы. «И вот один из тех юристов, которые возглавляли вторую волну паломников, был Джон Уинтроп, который является ключевой фигурой в американской политической культуре», - отмечает он. Прибыв в Плимутскую колонию, они взялись решать вопрос, а какой же будет эта новая земля и что на ней надо построить. «Они хотели построить более справедливое, соответствующее их религиозным идеалам общество», - объясняет архимандрит.

Так, паломники решили попросить помощи у Бога для воплощения своих планов. В частности, с Всевышним было заключено много договоров-завещаний, на которых, как считали пуритане, Бог «поставил свою печать». Итак, отсюда и появилась довольно распространенное мнение, что Конституция США построена на базе договоров-завещаний с Богом.

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