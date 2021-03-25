Політолог Михайло Чаплига пояснив, чому питання мови не може стати тією причиною, з якої розвиток економіки та культури країни йде на спад, у своєму блозі «Чаплига. Без питань».
Передусім політолог окреслює функції та засоби, які дають мові в принципі можливість існувати: це люди, які нею говорять, а також ідеї, сфера культури та науки, в яких вона виступає засобом комунікації. «Без цього всього вона марна», - переконаний Чаплига. Тут же зазначається, що територіальні масштаби не грають великого значення для ідеї – важливий радше масштаб носія.
Далі експерт метафоризує. Мовляв, у разі сильних вітрів з північно-східного боку розумна людина почне будувати вітряні електростанції і забезпечувати енергією власні території, а далі – наводити на північно-східні землі своє світло. Але тим, хто у своєму розвитку йде в протилежний бік, це не вдасться, підсумовує Чаплига.
Політолог принагідно згадує масаїв східної Африки, які колись перебували в колоніальній залежності. Повертаючись до питання мови, він розповідає, що у тутешніх школах навчають лише англійської, рідна ж суахілі радше на домашньому вивченні. «Колонія має розуміти колонізаторів їхньою мовою, тому що колонізатор не вивчатиме місцеву мову», - пояснює він.
На думку Чаплиги, не варто обмежувати та звужувати життя мови до друку книг, написаних нею, адже набагато яскравіше її сила виявляється у культурних шедеврах та наукових винаходах, у комунікації носіїв навколо нових ідей.
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Нагадуємо, Толкачов заявив, що українська мова повинна залишатися державною, тому що це елемент нашої ідентичності.
Раніше Politeka повідомляла про те, що Мага прокоментував мовне різноманіття в Україні.