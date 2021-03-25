Политолог Михаил Чаплыга объяснил, почему вопрос языка не может стать той причиной, по которой развитие экономики и культуры страны идет на спад, в своем блоге «Чаплыга. Без вопросов» .

Прежде всего политолог определяет функции и средства, которые дают языку в принципе возможность существовать: это люди, которые им говорят, а также идеи, сфера культуры и науки, в которых он выступает средством коммуникации. «Без этого всего он бесполезен», - убежден Чаплыга. Здесь же отмечается, что территориальные масштабы не играют большого значения для идеи - важный скорее масштаб носителя.

Далее эксперт метафоризирует. Мол, в случае сильных ветров с северо-восточной стороны умный человек начнет строить ветряные электростанции и обеспечивать энергией собственные территории, а дальше - наводить на северо-восточные земли свой свет. Но тем, кто в своем развитии идет в противоположную сторону, это не удастся, заключает Чаплыга.

Политолог попутно вспоминает масаев восточной Африки, которые когда-то находились в колониальной зависимости. Возвращаясь к вопросу языка, он рассказывает, что в здешних школах учат только английскому, родной же суахили скорее на домашнем изучении. «Колония должна понимать колонизаторов на их языке, потому что колонизатор не будет изучать местный язык», - объясняет он.

По мнению Чаплыги, не стоит ограничивать и сужать жизнь языка до печати книг, написанных на нем, ведь гораздо ярче ее сила оказывается в культурных шедеврах и научных изобретениях, в коммуникации носителей вокруг новых идей.

Напоминаем, Толкачев заявил, что украинский язык должен оставаться государственным, потому что это элемент нашей идентичности .