Чи слід було проводити вакцинацію до початку епідемії, або це можна робити й після? І чи потрібно проходити її тим, хто вже перехворів?

На ці питання в програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» відповідає кардіолог, доктор медичних наук, професор, ректор Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Катерина Амосова.

«Згідно з постулатами класичної епідеміології, вакцинація несе менше ризику до початку епідемії. Наприклад, це стосується вакцинації від грипу або кору, яку проводять, не чекаючи початку епідемії. Це робиться, тому що відомі ще кілька вірусів. Якщо людина заражена або вже перенесла хворобу, вона все одно залишається в групі ризику. У такій епідеміологічній ситуації ми всі повинні вважати себе потенційно інфікованими», - каже гостя програми.

За її словами, на самому ділі це відноситься не до всіх людей, але до дуже великої кількості. Після перенесеної хвороби існує високий ризик, що антитіла не стануть боротися з новою інфекцією, а навпаки, посилять її.

«Зараз у світі вакциновані вже мільйони людей - в США, Великобританії, Ізраїлі. Поки не описано жодного випадку посилення хвороб після COVID-19. Це хороша новина», - вважає Катерина Амосова.

Раніше, як повідомляє Politeka, вона пояснювала, чому не потрібно боятися вакцинації від коронавірусу.

Також Амосова дала пораду, як убезпечити себе, перебуваючи в одному приміщенні з хворим.