Людина, яка захворіла, повинна носити медичну маску і пити багато рідини

Професор і доктор медичних наук Катерина Амосова в інтерв'ю "Politeka Online"розповіла про те, що потрібно робити, якщо вдома хтось захворів коронавірусом, а також, чи потрібно пити вітаміни після одужання (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Людина, яка захворіла, носить маску, не користується кухнею, а їжа подається в кімнату. Туалет-це така справа. Обов'язково людина виходить з кімнати, де є інші члени сім'ї, в хірургічній масці, яка повинна змінюватися і щільно прилягає. Після цього провітрюється приміщення", - розповіла професор.

За її словами, в цій ситуації дуже важливо провітрювати квартиру і зволожувати повітря будь-якими способами. Самим хворим вона рекомендує побільше рухатися і пити багато рідини, так як при високій температурі у людини йде багато рідини з організму.

Катерина Амосова також пояснила, чи можна самим приймати антибіотики при коронавірусі. За її словами, людина повинна здати аналіз крові і звернутися за допомогою до лікаря, але не можна самому собі призначати антибіотики.

Крім того, вона розповіла, чи потрібно приймати якісь вітаміни після того, як людині вдалося поборотися страшну хворобу.

"Надія на антиоксидантні властивості вітамінів, - вона не працює. Але працюють свіжі овочі і фрукти, а саме 7 овочів і фруктів, мінімум. Тут здорове харчування, ніякі вітаміни в таблетках не спрацюють", - попередила доктор медичних наук.

У випадку з повторним захворюванням коронавірусом лікар заявила, що в західній літературі йдеться про друге інфікування. У такій ситуації повторне захворювання викликається вірусом, який мутував.

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