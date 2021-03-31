Следовало ли проводить вакцинацию до начала эпидемии, или это можно делать и после? И нужно ли проходить её тем, кто уже переболел?

На эти вопросы в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» отвечает кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, ректор Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Екатерина Амосова.

«Согласно постулатам классической эпидемиологии, вакцинация несёт меньше риска до начала эпидемии. Например, это касается вакцинации от гриппа или кори, которую проводят, не дожидаясь начала эпидемии. Это делается, потому что известны ещё несколько вирусов. Если человек заражён или уже перенёс болезнь, он всё равно остаётся в группе риска. В такой эпидемиологической ситуации мы все должны считать себя потенциально инфицированными», - говорит гостья программы.

По её словам, на самом деле это относится не ко всем людям, но к очень большому количеству. После перенесённой болезни существует высокий риск, что антитела не станут бороться с новой инфекцией, а наоборот, усилят её.

«Сейчас в мире вакцинированы уже миллионы людей – в США, Великобритании, Израиле. Пока не описано ни одного случая усиления болезней после COVID-19. Это хорошая новость», - считает Екатерина Амосова.

Ранее, как сообщает Politeka, она объясняла, почему не нужно бояться вакцинации от коронавируса.

Также Амосова дала совет, как обезопасить себя, находясь в одном помещении с больным.



