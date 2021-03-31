В программе блогера Екатерины Павловой «In Kyiv» председатель союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал о старом киевском жилье, время существования которого закончилось: хрущевки в принципе не удобны по своему строению, а теперь еще и в запущенном состоянии, а в бараках временами и вовсе отсутствуют теплая вода и канализация.
Ведущая программы спросила гостя о количестве жилых домов в столице Украины и об их возрасте и состоянии.
Попенко в ответ называет точные цифры: 11 тысяч 340 жилых домов насчитывается в Киеве, из которых лишь 25% в удовлетворительном состоянии, зато состояние 100 зданий можно описать как аварийное. «Около 3000 домов нуждаются также в немедленном полном капремонте», - добавляет он.
Услышав эти данные, Павлова удивилась масштаба проблемы, а потому спросила о причинах, которые сделали 85% жилого комплекса Киева непригодными для жизни.
Первую причину Попенко видит в неправильной приватизации, которая 1992 происходила совершенно бесплатно. Так, в собственность каждого отдельного жителя перешла квартира, но не дом в целом. «Будто бы квартира моя, но ухаживать за домом должен кто-то, еще и бесплатно», - объясняет председатель союза. Но 5-10% оплаты уже заставили бы граждан относиться к ситуации иначе.
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Второй причиной он называет отсутствие оплаты за капитальный ремонт домов, которую отменили 1997 года. Получив возможность не делать взносы, киевляне, соответственно, ею воспользовались.
Подытоживая, Попенко отмечает, что в течение всего времени независимости Украины киевские дома не получали должного ухода, при нынешней ситуации в стране люди не имеют средств, зарплаты низкие и никаких накоплений для проведения капитального ремонта, соответственно, тоже нет.
Напоминаем, Попенко рассказал, какие районы Киева требуют реновации.
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