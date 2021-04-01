У програмі «Чаплига. Без питань» політолог Михайло Чаплига пояснив, які переваги дає загальна система, особливо якщо говорити про освітню галузь.

Передусім політолог спростовує поширену думку про те, що, пройшовши всі елітні заклади освіти, дитина успішних батьків обов’язково стане успішною також, а то й перевершить їх. «Якщо в усьому іншому розруха, то це чадо буде позбавлене соціальної функції», - попереджає Чаплига. Так, не будучи адаптованою до реального дорослого життя та готовою відповісти на його виклики, ця елітна людина матиме два вибори: або стати в соціумі ізгоєм, або поводитися зневажливо з висоти свого елітного статусу.

З огляду на це, Чаплига бачить лише один вихід: «єдине, що може допомогти країні, – це загальна система освіти». Тим не менш, зараз у держави є два варіанти розвитку подій. По-перше, можна посилити охорону умовно дротом, захистити свій елітний статус та елітний маєток, відмежувавшись від решти світу. По-друге, можна піти назустріч світу та за допомогою свого успіху примножити чужі, тоді, відповідно, у світі успішних людей жодна охорона не знадобиться.

Політолог пояснює, що обидва варіанти розвитку подій за своїми ресурсними витратами рівноцінні, але за наслідками – аж ніяк. Відмежування себе за умовним дротом сформує негативне ставлення суспільства та різні підозри щодо особистості відмежованого, а підтримка суспільства та виведення його на новий успішний рівень обіцяє лише позитивні зрушення. Отже, Чаплига робить висновок, що загальна система – це запорука стабільності та розвитку держави.

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