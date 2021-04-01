В программе «Чаплыга. Без вопросов» политолог Михаил Чаплыга объяснил, какие преимущества дает общая система, особенно если говорить об образовательной отрасли.

Прежде всего политолог опровергает распространенное мнение о том, что, пройдя все элитные учебные заведения, ребенок успешных родителей обязательно станет успешным также, а то и превзойдет их. «Если во всем остальном разруха, то это чадо будет лишено социальной функции», - предупреждает Чаплыга. Так, не будучи адаптированным к реальной взрослой жизни и готовым ответить на ее вызовы, этот элитный человек будет иметь два выбора: либо стать в социуме изгоем, либо вести себя пренебрежительно с высоты своего элитного статуса.

Учитывая это, Чаплыга видит только один выход: «единственное, что может помочь стране, - это общая система образования». Тем не менее, сейчас у государства есть два варианта развития событий. Во-первых, можно усилить охрану условно проволокой, защитить свой элитный статус и элитный особняк, отгородившись от остального мира. Во-вторых, можно пойти навстречу миру и с помощью своего успеха приумножить чужие, тогда, соответственно, в мире успешных людей никакая охрана не понадобится.

Политолог объясняет, что оба варианта развития событий по своим ресурсным затратами равноценны, но по результатам - отнюдь. Отгораживание себя условной проволокой сформирует негативное отношение общества и различные подозрения относительно личности отгороженного, а поддержка общества и вывод его на новый успешный уровень обещает только положительные сдвиги. Итак, Чаплыга делает вывод, что общая система - это залог стабильности и развития государства.

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