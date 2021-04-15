Спікер ТКГ, радник з інформполітики голови української делегації у Мінській групі Олексій Арестович у програмі Олексія Толкачова «БДСМ» прокоментував есе про мову соціального філософа Сергія Дацюка.

«Він (Дацюк, - ред.) каже страшну річ. Але вона страшна в тому, що вона правдива. Він каже, що найгірші зразки того, що він чув у мисленні, були українською, а найкращі – російською. Чому? Це ж дуже просто. Нам просто розповідають про Трипільську культуру, ми нібито вийшли… Хоча українська сформувалася в імперському проекті лише на початку 19 століття. А нам кажуть про те, що мова існувала століттями, її століттями душили... Ну, це таке. Тут питання в іншому. Вона кваліфікована була, коли Котляревський написав «Енеїду». Тоді десь і почалося. 200 років», - каже Арестович.

Він підкреслює, що сучасна Україна формувалася в період СРСР, і мова мислення більшості людей – російська.

«Ясно, що сучасна Україна – це Україна, яка почала формуватися в 20-тих роках після Жовтневої революції. Тобто сучасна Україна – це Україна, яка сформувалася в 1920-2010 роках. Це Радянський Союз. Хоча були хвилі і націоналізації, і повернення до мови… Переважно це російськомовна культура. Міста, де всі розмовляли російською. А мова – це мислення. Таку думку проводить Дацюк, і я її поділяю. І каже, що «коли я хочу висловити складний конструкт, складну пояснювальну схему російською – у мене завжди є відповідний словник і пояснювальні схеми. А в українській нема», - розповів політик.

За його словами, за все своє життя він чув складні думки українською всього у 4 людей.

«Зараз у Фейсбуці, наприклад, найбільш дурні, найбільш антилюдські, тобто не гідні звання людини, коментарі я отримую українською. Це краща реклама української? Ми так привчаємо народ до української або її популяризуємо?», - обурився спікер ТКГ.

Арестович наголошує, що для розвитку української необхідно розвивати складне мислення.

«Він (Дацюк, - ред.) каже, що якщо ми хочемо дійсно повернення української, її панування, росту культури, то ми маємо вкладатися в ті точки росту, де продукується складне мислення, переводячи його, звісно, на українську. Але насправді цього ніхто не робить.

В Україні вже не приймають складне мислення як таке, навіть якщо воно звучить українською. Це ж пастка. Якщо ти заговорив українською – ти нібито свій і гарний одразу по факту. Ти можеш проводити антиукраїнський дискурс», - резюмував він.

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