Спикер ТКГ, советник по информполитике главы украинской делегации в Минской группе Алексей Арестович в программе Алексея Толкачева «БДСМ» прокомментировал эссе об украинском языке социального философа Сергея Дацюка.

«Он (Дацюк, - ред.) говорит страшную вещь. Но она страшная в том, что она правдива. Он говорит, что худшие образцы того, что он слышал в мышлении, были на украинском языке, а лучшие – на русском. Почему? Это же очень просто. Нам просто рассказывают о Трипольской культуре, мы якобы вышли... Хотя украинский язык сформировался в имперском проекте лишь в начале 19 века. А нам говорят о том, что язык существовал веками, его веками душили... Ну, это такое. Здесь вопрос в другом. Он квалифицирован был, когда Котляревский написал «Энеиду». Тогда где-то и началось. 200 лет», - говорит Арестович.

Он подчеркивает, что современная Украина формировалась в период СССР, и язык мышления большинства людей – русский.

«Ясно, что современная Украина – это Украина, которая начала формироваться в 20-х годах после Октябрьской революции. То есть современная Украина – это Украина, которая сформировалась в 1920-2010 годах. Это Советский Союз. Хотя были волны и национализации, и возвращения к языку... В основном это русскоязычная культура. Города, где все говорили по-русски. А язык – это мышление. Такое мнение проводит Дацюк, и я его разделяю. И говорит, что «когда я хочу выразить сложный конструкт, сложную объяснительную схему на русском – у меня всегда есть соответствующий словарь и объяснительные схемы. А в украинском нет», - рассказал политик.

По его словам, за всю свою жизнь он слышал сложные мысли на украинском языке всего у 4 человек.

«Сейчас в Фейсбуке, например, наиболее глупые, наиболее античеловеческие, то есть не достойны звания человека, комментарии я получаю на украинском языке. Это лучшая реклама украинского? Мы так приучаем народ к украинскому или его популяризируем?», - возмутился спикер ТКГ.

Арестович отмечает, что для развития украинского языка необходимо развивать сложное мышление.

«Он (Дацюк, - ред.) говорит, что если мы хотим действительно возвращения украинского языка, его господства, роста культуры, то мы должны вкладываться в те точки роста, где производится сложное мышление, переводя его, конечно, на украинский. Но на самом деле этого никто не делает.

В Украине уже принимают сложное мышление как таковое, даже если оно звучит на украинском. Это же ловушка. Если ты заговорил на украинском – ты якобы свой и хороший сразу по факту. Ты можешь проводить антиукраинской дискурс», - резюмировал он.

Ранее Politeka сообщала, что Снегирев пояснил, какие последствия для Украины имеет перехват планов Россией.

Также Politeka сообщала, что Мусиенко объяснил, почему расследование ратификации Харьковских соглашений не будет иметь результатов.