Український політичний діяч Андрій Іллєнко в програмі Євгена Рибчинського «Ще не вмерла» відповів на питання, чи буде повномасштабна війна на сході України

«Війна триває вже, виходить, восьмий рік. Ми можемо говорити лише про нарощування масштабу цієї війни, можемо говорити про нові фронти цієї війни, але війну як таку ми вже маємо достатньо довгий час», - каже політик.

На його думку, повномасштабна війна на Донбасі можлива, проте Росія навряд на це наважиться.

«Якщо розмірковувати логічно, раціонально, якимось політичними категоріями – то ні. Тому що очевидно, що буде в результаті. Росія отримає як мінімум просто вже вбивчі для неї санкції. Тобто економіка і так слабенька зараз на фоні пандемії, на фоні кризи, яка давно там триває, вона остаточно полетить в трубу. Почнуться внутрішні процеси в Росії, які можуть завершитися революцією – антивоєнний рух почнеться і так далі. Потечуть просто тисячі «грузів 200», цинкових гробів по всій Росії», - пояснив Іллєнко.

Також він зазначив, що в разі повномасштабної війни проти РФ буде воювати регулярна армія, яка вже має бойовий досвід.

«Хто б там що не говорив, при всіх проблемах, але армія в нас зараз є. Ми маємо сьогодні громадянське суспільство реально, яке не змириться з окупацією, яке буде протистояти цьому в усіх можливих методах… В Україні реально є сотні тисяч людей, які готові зі зброєю в руках боротися. І це не тільки військові», - додав політик.

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