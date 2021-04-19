Украинский политический деятель Андрей Ильенко в программе Евгения Рыбчинского «Ще не вмерла» ответил на вопрос, будет ли полномасштабная война на востоке Украины

«Война продолжается уже, получается, восьмой год. Мы можем говорить только о наращивании масштаба этой войны, можем говорить о новых фронтах этой войны, но войну как таковую мы уже имеем достаточно долгое время», - говорит политик.

По его мнению, полномасштабная война на Донбассе возможна, однако Россия вряд ли на это решится.

«Если рассуждать логически, рационально, какими-то политическими категориями – то нет. Потому что очевидно, что будет в итоге. Россия получит как минимум просто уже убийственные для нее санкции. То есть экономика и так слабенькая сейчас на фоне пандемии, на фоне кризиса, который давно там продолжается, она окончательно полетит в трубу. Начнутся внутренние процессы в России, которые могут завершиться революцией – антивоенное движение начнется и так далее. Потекут просто тысячи «грузов 200», цинковых гробов по всей России», - пояснил Ильенко.

Также он отметил, что в случае полномасштабной войны против РФ будет воевать регулярная армия, которая уже имеет боевой опыт.

«Кто бы что ни говорил, при всех проблемах, но армия у нас сейчас есть. Сегодня у нас гражданское общество реально, которое не смирится с оккупацией, которое будет противостоять этому во всех возможных методах... В Украине реально есть сотни тысяч людей, которые готовы с оружием в руках бороться. И это не только военные», - добавил политик.

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