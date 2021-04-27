Доброта завжди була основною якістю людини, адже від неї безпосередньо залежить сприйняття людини як особистості в соціумі, а людина – соціальна істота. На будь-який прояв доброти людина, як правило, отримує доброту у відповідь.

Політолог Михайло Чаплига у програмі Сніжани Єгорової «Снежная лавина» розповів про те, яка він людина насправді.

«Батько мене навчив бачити в людях завжди хороше. Ніколи не бий першим – постарайся протягнути руку, побачити добро. Якщо тебе вдарять – ти завжди зможеш відповісти, а якщо ти зробив добрий крок і тобі відповіли тим же – це будуть дві добрі справи відразу», - зазначив Чаплига.

Гість програми вважає, що основне в світі це доброта і любов. На його думку, в кожному лиходії є щось хороше, просто це ховається за маскою злості, бо в якийсь момент цей зловмисник не отримав те саме добро.

«Життя мене потягало, і я навчився бути жорстким. Чому? Тому що світ романтики і квіточок, так, може смішний і «мімішний», а я не боюся бути смішним», - сказав Чаплига.

Ведуча Сніжана Єгорова додала, що Чаплига дуже відкрита і щира людина і запитала про те, чи били коли-небудь його в слабкі місця через його відкритість. Гість програми відповів, що зовні його душа зачерствіла, щоб захистити себе всередині. Також Чаплига додав, що у нього мало друзів.

Нагадаємо, для Politeka Чаплига розповів, що олігархам доведеться вибирати, що залишити у власності.

Раніше Politeka публікувала розповідь Чаплиги про вагомість українського народу.