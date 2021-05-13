В Канаде полным ходом идет вакцинация против COVID-19 и власти стремятся к тому, чтобы вакцинированных было больше, чем не вакцинированных.
Об этом рассказал помощник аналитика в Федеральном суде Канады Дмитрий Ильчук в эфире “Романенко Беседы” с Юрием Романенко.
“Идет вакцинация полным ходом. Потому что стараются сделать баланс больше вакцинированных, чем не вакцинированных… Люди стоят в очереди. Именно канадцы стоят в очереди на вакцину, хотя есть также люди, которые не верят в это… Все чиновники, все лидеры вакцинировались публично. У всех чиновников, лидеров, меров - есть Тик Ток, Instagram, где они каждый день по 8 раз постят сторис о вакцинации”, - сказал Дмитрий Ильчук.
Он отметил, что государство в Канаде не принуждает к вакцинации от COVID-19.
“Нет такой обязаловки, что ты должен пойти, иначе ты не выходишь на улицу. Нет, просто это открывает возможности для людей”, - добавил Ильчук.
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По его словам, в провинции Онтарио с 20 млн человек уже привито 6 млн.
Он отметил, что вакцина Astra Zeneca есть уже во всех аптеках, и ее можно купить. В госпиталях прививают преимущественно Pfizer.
Как сообщала Politeka, Ильчук отметил, что многие люди приезжают в Канаду за спокойной жизнью.
Также Politeka сообщала, что Ильчук рассказал, как канадцы относятся к украинцам.