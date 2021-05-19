Наскільки добре в Києві працює система маршруток і яких поліпшень вона вимагає? Як можна її перетворити та хто це оплатить? Про це в програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» розповідає голова громадської організації «Асоціація перевізників Києва та області» Ігор Мойсеєнко.

«Якщо вдасться перейти до закупівлі нового транспорту, то мережу київських маршруток потрібно буде міняти - вона уже давно цього потребує. Але це процес досить довгий і трудомісткий. У 2015 році експерти Світового банку намагалися з нуля намалювати для Києва нову маршрутну сітку, але від міської влади були потрібні великі капіталовкладення. Пропонували, наприклад, купити чотириста нових автобусів, стільки ж тролейбусів, двісті трамваїв... Для міського бюджету це були абсолютно непідйомні речі», - говорить він.

За словами Мойсеєнка, зараз перетворити систему київського транспорту можна коштом приватних перевізників. Адже вони теж зацікавлені в таких змінах.

«Міняти систему потрібно буде поступово, адже ламати - не будувати. Це зажадає багато часу, праці та обережності. Існує великий ризик зробити ще гірше, ніж зараз», - вважає Ігор Мойсеєнко.

Раніше, як повідомляє Politeka, він висловив думку, що в Києві цілком реально організувати безплатний громадський транспорт, але міському бюджету доведеться дотувати його .