Насколько хорошо в Киеве работает система маршруток и каких улучшений она требует? Как можно её преобразовать и кто это оплатит? Об этом в программе « Что дальше? » на канале « Знай 24 » рассказывает глава общественной организации «Ассоциация перевозчиков Киева и области» Игорь Моисеенко.

«Если удастся перейти к закупке нового транспорта, то сеть киевских маршруток нужно будет менять – она уже давно этого требует. Но это процесс довольно долгий и трудоёмкий. В 2015 году эксперты Всемирного банка пытались с нуля нарисовать для Киева новую маршрутную сетку, но от городской власти требовались большие капиталовложения. Предлагали, например, купить четыреста новых автобусов, столько же троллейбусов, двести трамваев… Для городского бюджета это были совершенно неподъёмные вещи», - говорит он.

По словам Моисеенко, сейчас преобразовать систему киевского транспорта можно за счёт частных перевозчиков. Ведь они тоже заинтересованы в таких переменах.

«Менять систему нужно будет постепенно, ведь ломать – не строить. Это потребует много времени, труда и осторожности. Существует большой риск сделать ещё хуже, чем сейчас», - считает Игорь Моисеенко.

Ранее, как сообщает Politeka, он выразил мнение, что в Киеве вполне реально организовать бесплатный общественный транспорт, но городскому бюджету придётся дотировать его .