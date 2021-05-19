У 1966 році було обране трасування Подільсько-Воскресенського мосту, бо саме таким чином була єдина можливість піднятись у верхнє місто. Про це розповів транспортний інженер, фахівець з транспортного аналізу і планування Віктор Петрук блогеру Катерині Павловій у її блозі «in kyiv» на Youtube.

«Це була вулиця Глибочицька, тому міст намалювали таким чином, щоб поєднати Глибочицьку з Алішера Навої і з майбутньою вулицею Героїв Сталінграду. Але за 60 років багато чого змінилось і треба було вчасно переробити проєкт Подільсько-Воскресенського мосту та підлаштуватись під нові реалії. Ми ж не хочемо переробляти старі проєкти, ось чому міст, власне, продовжують будувати за старим проєктом», - розповів він.

Петрук сказав, що у 2016 році було не просто запропоновано, а обґрунтовано економічну доцільність цього проєкту, тому що ми не хочемо відмовлятись від старих проєктів з двох причин. Перша причина найголовніша – це те, що місто втратило будівельну компетенцію, вважає він. А в Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд, наголосив він, сидять люди, які сповідують карго-культ.

«Ось цей карго-культ - це те що сповідує Дирекція шляхово-транспортних споруд не хоче змінювати проєкти, бо старі проєкти були затверджені компетентними інженерами, які розуміли що почому і для чого та несли за це відповідальність. Покоління змінилося і тепер ці молоді люди не розуміють, чому були затверджені ті проєкти саме так. Як їх змінити, щоб не погіршити, не вляпатись в халепу і не понести за це відповідальність, тому вони категорично проти зміни будь-якої проєктної документації», - резюмував він.

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