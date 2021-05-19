В 1966 году было выбрано трассирование Подольско-Воскресенского моста, потому что именно таким образом была единственная возможность подняться в верхний город. Об этом рассказал транспортный инженер, специалист по транспортному анализу и планированию Виктор Петрук блогеру Екатерине Павловой в ее блоге «in kyiv» на Youtube.

«Это была улица Глыбочицкая, поэтому мост нарисовали таким образом, чтобы совместить Глыбочицкую с Алишера Навои и с будущей улице Героев Сталинграда. Но за 60 лет многое изменилось и надо было вовремя переделать проект Подольско-Воскресенского моста и подстроиться под новые реалии. Мы же не хотим переделывать старые проекты, вот почему мост, собственно, продолжают строить по старому проекту», - рассказал он.

Петрук сказал, что в 2016 году было не просто предложено, а обоснованно экономическую целесообразность этого проекта, потому что мы не хотим отказываться от старых проектов по двум причинам. Первая причина, главнейшая – это то, что город потерял строительную компетенцию, считает он. А в Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений, подчеркнул он, сидят люди, которые исповедуют карго-культ.

«Вот этот карго-культ - это то, что исповедует Дирекция дорожно-транспортных сооружений, не хочет менять проекты, потому что старые проекты были утверждены компетентными инженерами, которые понимали что почем и зачем и несли за это ответственность. Поколение изменилось и теперь эти молодые люди не понимают, почему были утверждены те проекты именно так. Как их изменить, чтобы не ухудшить, не вляпаться в неприятности и не понести за это ответственность, поэтому они категорически против изменения любой проектной документации», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Головко, что проблема многих публичных пространств Киева - они делаются для красивой картинки.