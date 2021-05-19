Електронний квиток не вигідний для водіїв маршруток: у такому разі вони позбудуться частини своїх прибутків.

Детальніше про це розповів голова громадської організації «Асоціація перевізників Києва та області» Ігор Мойсеєнко у програмі «Що далі?» з Вікторією Панченко на каналі «Знай24».

Експерт підкреслює, що первинно передбачали оплату електронного квитка за допомогою і телефона, і банківської картки, але поки йдеться лише про Смарт карту. Хай там що, але електронний квиток, пояснює він, матиме знижку у 5% - вони підуть у прибуток посередника, ГІОЦ-а.

«Якщо ми купуємо 50 поїздок через Київ Смарт карту - вартість проїзду для нас 6 грн 50 копійок», - стверджує він. Але найголовніше, акцентує Мойсеєнко, те, що зростуть ціни на проїзд.

За кордоном, де практика електронного квитка існує вже давно, пояснює він, робота транспорту оплачується з бюджету міста. Як каже експерт, у такому разі перевізник не тягне зі встановленням валідаторів та введенням електронного квитка, оскільки так чи інакше отримуватиме кошти кожного місяці. «Всі витрати, пов'язані з цим електронним квитком, сплатою, несплатою проїзду - це все лежить на плечах міста», - пояснює Мойсеєнко.

Але система громадського транспорту в Україні, підкреслює він, інша, а тому перехід на електронний квиток поки що здійснити не вдасться. А, якщо все ж переходити, каже Мойсеєнко, то готуватися до підвищення вартості проїзду.

Нагадуємо, Мойсеєнко розповів, як маршрутники планують пережити пандемію.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Мойсеєнко оцінив можливості введення безкоштовного проїзду в Україні.



