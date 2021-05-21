Оцінювання в системі освіти надзвичайно важливе: це створює конкурентне середовище, в якому людина розвивається, змагаючись з іншими.

Так сказав політолог Михайло Чаплига у програмі «Чаплига. Без питань».

«Товариші починають розповідати, що будуть скасовувати оціночну систему, наче всі ці оцінки в школах, дух змагання – це пережитки радянського минулого», - повідомляє ведучий. Тим не менш, сам він дотримується протилежної думки.

Чаплига пояснює, що оцінювання – це чинник прогресу та елемент мотивації. На його думку, саме в такому конкурентному середовищі, змагаючись із іншими, людина і розвивається. І, поки уряд міркує щодо скасування цієї системи, сам політолог обіцяє повернути її у 5-бальній шкалі.

Уряд виправдовує своє рішення, як каже експерт, тим, що система оцінювання часто залишає дітям травматичний досвід.

Та на це твердження він дає свій приклад. Чаплига згадує, як його син неодноразово засмучувався, коли вчителька не надсилала балів, які учні отримували під час дистанційного навчання. «Йому дуже важливий дух змагань і багатьом він важливий. У відповідь я почув, що таких як я і таких дітей 10-20%, а 80% страждає від цього всього», - каже експерт.

За словами політолога, ставлення до навчання як страждання йде ще з 1990-х: тоді люди не вважали, що освіта дасть якісь результати.

Нагадуємо,Чаплига заявив, що передусім бачить Україну в майбутньому освіченою.

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