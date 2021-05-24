Украинский политический обозреватель, блогер Руслан Бизяев в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» высказался о деле Шеремета.

Он ответил на вопрос ведущей, являются ли подозреваемые по делу Шеремета (Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь) заложниками некой игры и даже марионетками, которых будут использовать в необходимый момент или просто от них избавятся.

«Есть такие предпосылки… Слышал одну апокрифическую историю, что очень многим людям здесь, например, выгодно, чтоб Стерненко сидел. Они каждый день на эфирах рассказывали, как это плохо, и требовали его выпустить. В чем-то мне эта история напоминает историю о деле Шеремета», - говорит эксперт.

По его словам, аудит некоторых материалов по делу Шеремета делали западные эксперты.

«Возможно, там действительно не все так однозначно. Мы не суд, мы не знаем всех нюансов и подробностей этого дела. Но странная история с Антоненко, странная история со Стерненко наводит меня на мысль о том, что кому-то выгодно, чтоб они были вот в таком подвешенном статусе», - сказал Бизяев.

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