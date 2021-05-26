Український актор естради, гуморист та народний артист України Володимир Данилець у програмі “Сніжна лавина” зі Сніжаною Єгоровою розповів, як починалася його кар'єра артиста, і що його визначили, як профнепридатного.

Володимир Данилець розповів, що початок його кар'єри не йшов гладко. Так, коли він тільки починав працювати в розмовному жанрі, Данилець хотів потрапити на Республіканський конкурс артистів естради в 1986 році з номером "Весілля", але для цього потрібно було спочатку виступити перед журі.

"Через 6 днів треба їхати на конкурс, а я його обкатав один раз, в Сумах. І я зрозумів, що це шикарний номер. І музиканти всі мене вітали... Уже ті, хто їдуть на республіканський конкурс - треба показуватися в "Укрконцерті". Збираються всі артисти... Я пам'ятаю, я показав цей номер, і артисти мені влаштували овації. Але оскільки там сиділи мої колеги - на обговоренні вони сказали: "Він профнепридатний. Він не має права представляти "Укрконцерт" на Республіканському конкурсі артистів естради". І ось, піднімається Микола Петрович Мозговий, і сказав "А мені смішно. А мені дуже сподобалося. Класний пацан", - сказав Володимир Данилець.

Він зазначив, що також за нього заступився народний артист України Юрій Рибчинський. В результаті було вирішено відправити його на конкурс.

"Я поїхав, став лауреатом. Тепер йде відбірковий на Всесоюзний конкурс артистів естради. Де збираються всі лауреати... Я вийшов і мені влаштували під час номера три овації... І тут виходить все це журі, і перший йде Богатиков Юрій Йосипович, народний артист СРСР. "Хлопче, це ви щойно “Весілля "показували?". Я кажу так. "Значить, вам обов'язково для Москви потрібно, щоб більше суржику було, щоб там розуміли. Тим більше там це люблять". Він мені ось так сказав. Тут підходить Назарій Яремчук... Каже "А ти взагалі виїзний? Давай до Німеччини зі мною злітаємо". І тут Каравець мене обіймає і каже: "Боже, я думав, що хана українському гумору, а ти ж красень", - додав Данилець.

За його словами, на концерті також була присутня його вчитель, Діна Мажуга, яка повірила в талант Данильця.

"І Діна Георгіївна підходить за лаштунками, каже… "Я, якщо ти не пройдеш, я буду розуміти, що ті люди, які відповідають за наші життя - вони покидьки і непрофесіонали", - сказав Володимир Данилець.

Він зазначив, що його все ж обрали для участі в конкурсі в Москві, і з розмовним жанром поїхав тільки він один. При цьому, у "Вечірньому Києві" його номер дуже розкритикували. У Москві ж номер оцінили по достоїнству.

"Виступив так, що у нас в “Укрконцерті” вивіска була: “Вітаємо Володимира Данильця зі званням лауреата Всесоюзного конкурсу артистів естрадного жанру". Але я пролетів. Мене не відстояли", - підкреслив артист.

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