У програмі «Що далі?» на каналі «Знай24» український політичний оглядач, блогер Руслан Бізяєв висловив свої думки про справу одеського активіста Сергія Стерненка та рішення суду щодо нього.

Бізяєв звертає увагу на те, що справа Стерненка досі не закрита: виправдувального вироку – нема, реабілітації – нема. У цьому контексті він згадує відому приказку - очікування смерті гірше самої смерті. Також політолог зазначає, що влада взяла активіста на гачок і тепер зможе його контролювати.

«Незважаючи на те, що за останні кілька днів в інтернеті зламано немало віртуальних списів відносного того, що це – перемога або зрада. Помиляються і ті, і інші – це привал», - міркує він.

Отже, Бізяєв робить висновок, що зараз зі Стерненком зробили тактичний хід. Водночас він зауважує, що шум навколо цієї фігури не триватиме вічно, час цих подій обмежений. «Це холодне літо цього року і гаряча осінь – все. Далі він вже неактуальний», - підкреслює політолог. Принагідно він зазначає, що і цей політичний проєкт, і його антипод – обидва себе не виправдали.

На думку експерта, не варто говорити навіть про початок політичної кар’єри Стерненка, адже спроба провалилася. Бізяєв переконаний, що використовувати Стерненка з метою побудувати політичну кар’єру – марно і щодо часу, і щодо коштів.

Також гість програми припускає, ким же хотіли зробити активиста насправді. «Їм здалося... Що поетапно, за допомогою ось цих ось судових перипетій, зробити з нього, знаєте, такого скривдженого лідера вулиці, людину, яка не боїться, йде проти влади, яка може навколо себе об'єднати ось цей молодіжний радикальний елемент... Ні, не вийшло», - констатує Бізяєв.

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