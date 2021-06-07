Кожному, хто готовий дійсно змінювати країну, важко просунутися в політику. У своїй програмі «Чаплига. Без питань» політолог Михайло Чаплига розповів, через які правила прогресивному політику не пробитися на цю арену.

Як каже політолог, спершу політик молодий і щиро хоче побороти несправедливість, зламати систему, механізмів якої навіть не знає.

«Система, в твоєму розумінні, це невербальна несправедливість, те, що обпалює твою душу. Ти як оголений світ, і совість не дозволяє тобі сидіти на місці – ти починаєш збирати команду і гроші сто мільярдний раз. З часів Давньої Греції та Риму повторювати шлях Прометея», - розповідає Чаплига.

Тим не менш, він підкреслює, що вже перша невдача змусить цього поборника несправедливості зрозуміти, наскільки дорого обходяться вибори і які з ними проблеми.

«Волонтери – невідповідально: вони можуть піти поспати на ключову добу голосування, вони прекрасні активісти, але погані юристи і їх дуже легко обдурити», - міркує Чаплига. Він додає, що жодна активність не може замінити професійну підготовку. З іншого боку, зазначає експерт, професіонали, тобто юристи та спостерігачі, обійдуться надто дорого.

Він пояснює, що тоді політик розуміє величину необхідної суми і усвідомлює, що повернути її, може, й не вдатися. Як каже політолог, необхідні гроші мають лише ті політики, які хочуть 50% в гарантованій частині списку, а вони, до того ж, токсичні.

Чаплига розповідає, що далі політик йде в ефірне медіа. Після чергових невдач, стверджує він, кандидат розуміє, де може отримати реальні голоси – на друкованих та ефірних медіа. «Ефірні медіа це не тільки величезні гроші, а й вимога віддати ще 30% списку, тим же «ноунеймам», ще більш токсичним», - додає експерт. Водночас Чаплига попереджає, що в ефірі цей кандидат опиниться у дуже незручній ситуації, якщо відмовиться поділитися частиною влади з власниками медіа.

Нагадуємо, Чаплига заявив, що бідність очерствила українське суспільство .