Каждому, кто готов действительно изменить страну, трудно продвинуться в политику. В своей программе «Чаплыга. Без вопросов» политолог Михаил Чаплыга рассказал, из-за каких правил прогрессивному политику не пробиться на эту арену.

Как говорит политолог, сначала политик молодой и искренне хочет побороть несправедливость, сломать систему, механизмов которой даже не знает.

«Система, в твоем понимании, это невербальная несправедливость, то, что обжигает твою душу. Ты как оголенный мир, и совесть не позволяет тебе сидеть на месте – ты начинаешь собирать команду и деньги сто миллиардный раз. Со времен Древней Греции и Рима повторять путь Прометея», - рассказывает Чаплыга.

Тем не менее, он подчеркивает, что уже первая неудача заставит этого поборника несправедливости понять, насколько дорого обходятся выборы и какие с ними проблемы.

«Волонтеры – неответственно: они могут пойти поспать на ключевые сутки голосования, они прекрасные активисты, но плохие юристы и их очень легко обмануть», - рассуждает Чаплыга. Он добавляет, что ни одна активность не может заменить профессиональную подготовку. С другой стороны, отмечает эксперт, профессионалы, то есть юристы и наблюдатели, обойдутся слишком дорого.

Он объясняет, что тогда политик понимает величину необходимой суммы и осознает, что вернуть ее, может, и не получиться. Как говорит политолог, необходимые деньги имеют лишь те политики, которые хотят 50% в гарантированной части списка, а они, к тому же, токсичны.

Чаплыга рассказывает, что дальше политик идет в эфирное медиа. После очередных неудач, утверждает он, кандидат понимает, где может получить реальные голоса - на печатных и эфирных СМИ. «Эфирные медиа это не только огромные деньги, но и требование отдать еще 30% списка, тем же «ноунеймам», еще более токсичным», - добавляет эксперт. В то же время Чаплыга предупреждает, что в эфире этот кандидат окажется в очень неудобной ситуации, если откажется поделиться частью власти с собственниками медиа.

Напоминаем, Чаплыга заявил, что бедность очерствила украинское общество .