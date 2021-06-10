Публіцист і прозаїк, автор книги "Тропік шлюбу" Всеволод Непогодін у програмі Юрія Романенка «Романенко. Бесіди» поділився своїми роздумами про шлюб та сім'ю.

«Для мене головне – здоровий сон, щоб я не повнів, я був радісний і щасливий кожен день. З дівчиною мені повинно бути краще, ніж одному. А так весь час виходить, що важче. Мені стосунки з дівчиною в три, п'ять разів важче, ніж професійна діяльність. Ну, я не знаю, як це може бути», - говорить він.

Гість програми зізнається: «Я живу тим, що я роблю. Можу дати інтерв'ю, мені це все легко дається. А в відносинах з дівчиною ні. Так, дівчина скаржиться, що вона – сова. А я – жайворонок, я о п'ятій ранку встаю, мені ніхто сніданок не приготує. Навіщо мені ці стосунки? Я можу навіть о восьмій вечора лягти спати, а дівчина буде на мене дивитися: як ти можеш? Але у мене такі біоритми. Я звик, мені так зручно. Я не звик підлаштовуватися».

Він стверджує, що дівчата нічого не хочуть робити.

«Вони разом живуть – дівчина і дівчина. Це вже нездорова сім'я. Зараз у нас сучасна українська сім'я – це дівчина і кіт. Це найпоширеніша історія. Коли дівчата починають навіть під одним дахом жити, у них виходить таке явище, яке в психології називається колективне несвідоме. Виходить такий колективний розум. Вона втрачає інтелектуальний суверенітет! Вона носить чужі думки у себе під лобом. Я так не можу!», - вигукує Непогодін.

Нагадаємо, Поповнення в родині 50-річного соліста "Иванушки International", дружина розкрила деталі: "Все в порядку, але...".

Як повідомляла Politeka, Непогодін розповів, як українці можуть зробити Україну наддержавою.