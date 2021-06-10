Ректор Національної музичної академії України ім. Петра Чайковського та посол Миру Максим Тимошенко у програмі “Особистість” з Сергієм Дойком розповів, як вони написали листа до Пласідо Домінго і запропонували йому стати почесним професором.

“Підійшли до мене студенти, група студентів-вокалістів. І вони кажуть: ви знаєте, ми чули, що може бути візит Пласідо Домінго в Україну. Це наша мрія - запросити в академію. Чи могли б ви допомогти в цьому?.. Ми дійсно написали листа до Пласідо Домінго… Я хочу підкреслити, що він не тільки співак, а й директор опер багатьох у світі. В тому числі - в Лос-Анджелесі. Він людина сьогодні з живучих номер 1, і співак, і громадський діяч”, - сказав Максим Тимошенко.

Він зазначив, що вони вирішили запросити Пласідо Домінго і вручити йому диплом почесного професора академії.

“Ми дали дуже багато інформації, у нього дійсно був час подивитися про академію. Ми дійсно входимо в рейтинги, при чому - самі серйозні в світі і маємо там провідні позиції. І він для себе прийняв рішення, люб’язно погодився відвідати саме Національну музичну академію України ім. Петра Чайковського. Це був історичний візит без перебільшення. У нас тоді ще були старі крісла, і було близько 1000 місць в залі імені героя Василя Сліпака”, - додав Тимошенко.

За його словами, спершу вони запросили Пласідо Домінго на репетицію, оскільки він мав концерт у Києві.

“Потім він прийшов до студентів-хоровиків, коли були заняття. Це було неочікувано, він прийшов, йому заспівали. Він послухав голоси. Він був вражений… Коли вже був день, коли його ми запросили - це було неймовірно. 1000 місць було, 2000 людей. Забито все було. Просто крики людей: “Браво”, - сказав Максим Тимошенко.

Він зазначив, що оплески тривали 30 хвилин, і у результаті Пласідо Домінго став почесним професором.

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