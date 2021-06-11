У програмі Євгена Рибчинського «Ще не вмерла» колишній народний депутат і міністр освіти й науки, президент НУ «Києво-Могилянська академія» Сергій Квіт пояснив, що зараз відбувається у системі вищої освіти України.

Передусім гість програми зазначає, що потрібно вибирати правильний об’єкт для порівняння. Порівняно з СРСР, каже він, зараз в Україні освіта в набагато гіршому стані, але це тягнеться ще з кінця 1980-х років.

З іншого боку, Квіт пояснює, що і радянська система вищої освіти та наукових досліджень зруйнувалась. «Вона припинила своє існування ще до того, як був зруйнований Радянський Союз. Тому не варто порівнювати з радянськими часами», - переконаний колишній депутат.

Так само, пояснює він, зруйнувалася і радянська система фінансування. Принагідно він наводить слова Маргарет Тетчер, яка говорила про соціалізм приблизно так: все це прекрасно, але гроші не безкінечні. Квіт зазначає, що це і сталося з економікою Радянського союзу, з його тоталітаризмом і централізованим диктуванням.

«Це стосувалося управління національною академією наук і всіма дослідженнями. Ця система вмерла. Не можна було централізовано керувати, тому що не можна було централізовано фінансувати», - додає ексдепутат.

Отже, Квіт робить висновок, що сьогодні багато систем незалежної України набагато в гіршому стані, аніж у радянські часи. Водночас він вважає, що потрібно думати про інше: чого не вистачає країні, у чому полягає її національний інтерес і пріоритет, як взагалі підтримати систему наукових досліджень на рівні.

«Наукові дослідження ніколи не розглядаються окремо від системи вищої освіти. Це має бути щось одне», - підкреслює експерт. У цьому контексті він також коментує роботу нового очільника Національної академії наук – Анатолія Загороднього. Квіт вважає, що цей кандидат найкращий у всій системі НАН і варто серйозно сприймати його слова.

Нагадуємо, Квіт розповів про Бориса Патона, безперервного очільника Національної академії наук.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Чаплига заявив, що освіта в Україні невпинно деградує.