Чому ветерани війни на Донбасі неохоче користуються послугами психологів? Ситуацію у програмі «Романенко. Бесіди» коментує психолог і учасник бойових дій Олександр Алієв.

«Якщо ми подивимося західні фільми про війну в Іраку або Афганістані, то там солдати теж не поспішають до священників і психологів. Існує культ воїна, культ сили - «я мужик, я можу». Це у всіх країнах характерно для тієї субкультури, до якої належать військові, поліція, юристи, вчителі, медики - в загальному, люди, професія яких передбачає правоту. Їм дуже важко зізнатися в тому, що вони щось не можуть, з чимось не справляються. Люди часто не можуть зрозуміти, що у них стрес і їм потрібно до психолога. Такі речі пояснюють в ході спеціального тренінгу - психоедукації», - розповідає експерт.

За його словами, під час цього тренінгу проводиться скринінг, і людині пропонують психологічну допомогу.

«На сьогодні така допомога - це цілісний комплекс, аж до того, що консультант при порушенні, наприклад, когнітивних здібностей може перенаправити до лікаря. Така програма є унікальною. Зараз я постійно бігаю в Міністерство у справах ветеранів, розповідаю про неї та намагаюся просунути. Деякий прогрес є. Було б нерозумно втратити такі напрацювання», - вважає Олександр Алієв.

Раніше Politeka повідомляла, що в Україні ветеранів Донбасу неохоче приймають на роботу - бояться можливих психологічних порушень.

Також колишній народний депутат Ігор Мосійчук розповів про те, чому ветерани легко йдуть на злочини.