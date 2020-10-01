В Україні роботодавці відмовляють ветеранам АТО і ООС у працевлаштування через їхню участь у бойових діях на Донбасі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на матеріал "Новинарні".

Так, волонтерка та ветеран війни на Донбасі Катерина Стулень розповіла, як їй та її побратимам відмовляли в роботі, щойно почувши про участь у війні на сході України.

"Я сама – ветеран російсько-української війни. До останнього часу вдавалося уникнути навішування на мене ярликів через мій фронтовий досвід. Та нещодавно той факт, що я учасник бойових дій, перекрив усі мої професійні досягнення, досвід, компетенції та вміння. Мені відмовили в роботі саме через мою участь в АТО", - поділилась Стулень.

Вона наголосила, що серед її побратимів такі випадки - непоодинокі.

"У деяких пошук роботи затягувався на рік, бо працедавець переставав розглядати претендента на вакансію одразу після того, як дізнавався про військовий "стаж" кандидата. Деякі через те, що необхідно годувати родину, вирішили повернутися в армію, адже в цивільному житті їх не сприймають як фахівців і робітників на рівні із іншими", - наголосила вона.

Жінка пояснила, що роботодавці "бояться", що у ветерана АТО і ООС може в голові щось "перемкнути".

"До твоєї роботи претензій не було. Вона (роботодавець, - ред.) боїться, що в тебе щось може у голові перемкнути. Ти ж на війні була. А раптом щось трапиться", - пояснювали жінці причину відмови у працевлаштуванні.

Ще раз розглянути кандидатуру роботодавець погоджувався тільки після проходження психолога і реабілітації.

"Вона чомусь впевнена, що на війні ти отримала контузію", - переказав жінці слова роботодавця її знайомий.

"Такий фітбек я отримала після співбесіди і пробного сюжету від редакторки, яку бачила один раз. Вона не наважилася сказати ті слова сама, а попросила передати", - поділилась Стулень.

Журналістка також розповіла про інші відомі їй історії про відмову в роботі ветеранам. За її словами, колишні військові в результаті стоять перед вибором - їхати на заробітки в Польщу або знову підписувати контракт.

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