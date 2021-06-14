Почему ветераны войны на Донбассе неохотно пользуются услугами психологов? Ситуацию в программе «Романенко. Беседы» комментирует психолог и участник боевых действий Александр Алиев.
«Если мы посмотрим западные фильмы о войне в Ираке или Афганистане, то там солдаты тоже не спешат к священникам и психологам. Существует культ воина, культ силы – «я мужик, я могу». Это во всех странах характерно для той субкультуры, к которой принадлежат военные, полиция, юристы, учителя, медики – в общем, люди, профессия которых подразумевает правоту. Им очень трудно признаться в том, что они что-то не могут, с чем-то не справляются. Люди часто не могут понять, что у них стресс и им нужно к психологу. Такие вещи объясняют в ходе специального тренинга – психоэдукации», - рассказывает эксперт.
По его словам, во время этого тренинга проводится скрининг, и человеку предлагают психологическую помощь.
«На сегодняшний день такая помощь – это целостный комплекс, вплоть до того, что консультант при нарушении, например, когнитивных способностей может перенаправить к врачу. Такая программа уникальна. Сейчас я постоянно бегаю в Министерство по делам ветеранов, рассказываю о ней и стараюсь продвинуть. Некоторый прогресс есть. Было бы глупо потерять такие наработки», - считает Александр Алиев.
Ранее Politeka сообщала, что в Украине ветеранов Донбасса неохотно принимают на работу – боятся возможных психологических нарушений.
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