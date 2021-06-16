Доцент Києво-Могилянської академії та Львівської бізнес-школи УКУ, доктор філософії Кембриджського університету, керівник секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Михайло Винницький у програмі Геннадія Друзенка «Конституційна кухня» розповів про розвиток IT-сектору в Україні. За його словами, українські IT-фахівці дуже освічені та перспективні.

«У 2020 році, за офіційною статистикою, Україна експортувала більше IT-послуг, ніж зерна. Ми вже далеко не аграрна держава, ми на третьому місці по металу, отже ми вже не індустріальна держава, ми – постіндустріальна країна. Це не означає, що ми вміємо маркетинг, продажі і всі ці речі, що відносяться до формування продуктів. Ми поки що є майстернею з IT», - зазначив Винницький.

За словами експерта, західні компанії лише створюють ідею якогось IT-продукту, а українські IT-спеціалісти власноруч створюють та розробляють цей продукт.

«Це показує нашу якість освіти, тому що IT-спеціалісти це не ті, хто пам’ятають Радянський Союз, а це вже сьогоднішнє покоління. Ті регіони, які чітко вкоріненні в індустріальну епоху, на сьогоднішні день мають проблеми, вони починають ставати депресивними. Я б не сказав, що у нас особливо відстала економіка», - підкреслив гість програми.

Як зазначив Винницький, рівень українських IT-фахівців показує рівень математичної освіти, бо вони не просто пишуть код, а займаються саме розробкою, де використовується вища математика.

«Microsoft, Apple, Amazon – це все український продукт, який продається під західним брендом. Якщо ви хочете аргументувати, що українці не вміють продавати – це 100%. Ми поки що не є продуктовою країною, ми – майстерня для тих, хто роблять бренди», - підкреслив експерт.

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