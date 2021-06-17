Сімейний адвокат Катерина Власюк у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» розповіла, що таке насильство і як його розпізнати.

«Є 4 форми насильства: психологічне насильство, фізичне насильство, сексуальне насильство і все, що стосується булінга – це ми відносимо в трохи інший закон. Тобто це не класичне домашнє насильство. Тому концентруватися треба на цих трьох видах», - говорить експерт.

За її словами, психологічне насильство – це будь-якого роду інформація, яка звучить в бік людини, і пов'язана з негативними висловлюваннями з приводу її розуму, зовнішнього вигляду, якихось природних якостей, чогось, що стосується професійної діяльності.

«І за класикою жанру будь-яке насильство домашнє починається завжди з психологічної складової. Тобто спочатку вас починають нібито булити в сім'ї», - сказала Власюк.

Адвокат зазначила, що люди часто ігнорують цей етап і не помічають по відношенню до себе психологічного насильства, яке може переростати в штовхання і якісь більш жорсткі дії (наприклад, жертву можуть хапати за горло або інші частини тіла).

«Наступний етап – це жорстке фізичне побиття. І, можливо, на другому і третьому етапі десь може підключатися сексуальне насильство», - підкреслює вона.

Власюк наголошує, що людина може відмовити в інтимній близькості і сказати «ні», незалежно від форми відносин з партнером: чи то офіційний шлюб або ж громадянський.

За її словами, раніше для такого роду злочинів не було кваліфікації.

«Зараз же якщо чоловік зґвалтував жінку, то це підвищена відповідальність, ніж за просте зґвалтування», - констатує юрист.

Вона додала, що іноді жінки йдуть проти своєї волі, щоб не будити дітей, не викликати поліцію, не розповідати про те, що сталося, сусідам.

«Поки ми мовчимо – це все триває. І дуже швидко іноді люди переходять з першої стадії насильства – з психологічного – на фізичне та сексуальне. На жаль, насильства дуже багато. І в першу чергу від нього страждають діти, тому що вони не можуть дати відсіч... І, звичайно ж, жінки», - заявила Власюк.

Адвокат закликала жертв насильства не мовчати про це і ділитися зі своїми близькими.

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