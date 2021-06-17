Семейный адвокат Катерина Власюк в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказала, что такое насилие и как его определить.

«Есть 4 формы насилия: психологическое насилие, физическое насилие, сексуальное насилие и все, что касается буллинга – это мы относим в чуть-чуть другой закон. То есть это не классическое домашнее насилие. Поэтому концентрироваться надо на этих трех видах», - говорит эксперт.

По ее словам, психологическое насилие – это любого рода информация, которая звучит в сторону человека, и связана с негативными высказываниями по поводу его ума, внешнего вида, каких-то природных качеств, чего-то, что касается профессиональной деятельности.

«И по классике жанра любое насилие домашнее начинается всегда с психологической составляющей. То есть сначала вас начинают как будто бы буллить в семье», - сказала Власюк.

Адвокат отметила, что люди часто игнорируют этот этап и не замечают по отношению к себе психологического насилия, которое может перерастать в толкания и какие-то более жесткие действия (например, жертву могут хватать за горло либо другие части тела).

«Следующий этап – это жесткое физическое избиение. И, возможно, на втором и третьем этапе где-то может подключаться сексуальное насилие», - подчеркивает она.

Власюк отмечает, что человек может отказать в интимной близости и сказать «нет», независимо от формы отношений с партнером: будь то официальный брак или сожительство.

По ее словам, раньше для такого рода преступлений не было квалификации.

«Сейчас же если муж изнасиловал жену, то это повышенная ответственность, чем за простое изнасилование», - констатирует юрист.

Она добавила, что иногда женщины идут против своей воли, чтобы не будить детей, не вызывать полицию, не рассказывать о произошедшем соседям.

«Пока мы молчим – это все продолжается. И очень быстро иногда люди переходят с первой стадии насилия – с психологического – на физическое и сексуальное. К сожалению, насилия очень много. И в первую очередь от него страдают дети, потому что они не могут дать сдачу… И, конечно же, женщины», - заявила Власюк.

Адвокат призвала жертв насилия не молчать об этом и делиться со своими близкими.

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