В Украине очень многое зачастую сводится к языковому вопросу. А как с ним обстоят дела в западном мире? Об этом в программе Сергея Дойко «Личность» рассказывает архитектор и художник Алексей Степанов.

«В США много разных говоров, но там на эту разницу никто совершенно не обращает внимания. Там языковый вопрос никого не волнует. Кроме того, в Украине очень велика разница между академичной речью и просторечием. Но в Соединённых Штатах и это не имеет особого значения. Схожим образом дело обстоит и в Европе. Например, в Брюсселе говорят и по-фламандски, и по-валлонски, и по-немецки, да и английская речь слышна – всё-таки столица Европы. Когда едешь в метро, даже не совсем понятно, на каком именно языке говорят вокруг. И никто из этого проблемы не делает», - отмечает гость программы.

По его словам, там главное – чтобы люди понимали друг друга, неважно, на каком языке.

«Раньше с этим были проблемы, но сейчас их уже нет. Нет их и во всём цивилизованном мире, там господствует мультикультурализм. Почему бы и Украине не взять пример с этого мира? Сам я полагаю, что главная проблема Украины – вовсе не языковый вопрос, а коррупция», - считает Алексей Степанов.

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