В Україні знову відбувається атака на Закон про мову, не зважаючи на те,що все добре працює, навколо мовного питання постійно виникають якісь негативні рухи. Про це розповіла депутатка Софія Федина політологу Віктору Тарану у новому блозі «Таран VLOG» на Youtube.

«Я думаю, що, з одного боку, це є партійне замовлення з Кремля і його мають виконувати. Це відбувається систематично, тому що ми бачимо, що їх з постійною періодичністю намагаються впхнути в порядок денний. З іншого боку, ми розуміємо, що ті, хто постійно намагаються пропхнути зміни до закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», систематично отримують за це гроші», - сказала вона.

Федина розповіла, що їй не зрозуміло, чому другий законопроєктпро зміни до Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» подав голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Тому, за її словами, є опасіння, що саме цей законопроєкт може бути прийнятий.

«Хоча, насправді, варто було б знову не встигнути, або варто було б сказати, що зокрема в Страсний тиждень, в дуже важливий для християн день, не варто підіймати питанняпро зміни до Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», яке настільки роз’єднує суспільство. Зрештою, в цьому законопроєкті йдеться про відтермінування штрафів, а за ними по суті поставлять питання і про саме існування Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної»», - повідомила вона.

Федина резюмувала, що ці штрафи вводяться лише коли підприємства після багатьох попереджень і далі роблять порушення.

«Тобто, насправді, проблеми не існує, її намагаються створити в публічному просторі, щоб знову роз’єднувати громадськість. Але ми будемо проти цього воювати і, насправді, будемо дуже вдячні за масову громадську підтримку. Без підтримки громадськості в позиції державної мови буде дуже складно», - додала вона.

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