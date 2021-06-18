У програмі Євгена Рибчинського «10 розмов з батьком» народний артист України, поет-пісняр, драматург, сценарист Юрій Рибчинський поміркував на тему, що об’єднує українське суспільство. Зокрема, йшлося про питання мови та культури.

Першим об’єднувальним фактором Рибчинський називає державу. Але тут він і додає, що українці – це не якийсь окремий анклав чи республіка, яку треба об’єднати із державою. «Ми не в країні, а ми – країна. Потім, звичайно, багатьох об’єднує спільна історія», - міркує поет. Він зазначає, що це, наприклад, спільні для різних національностей цвинтарі.

Також Юрій Рибчинський, будучи поетом-піснярем, особливу увагу в цьому контексті приділяє пісні. «Українців об’єднує, і об’єднувала завжди, а не давала змоги ворогам України знищити її історію, мову – це українська пісня, яка передавала не тільки почуття, а в думах передавала саму історію», - стверджує він.

Драматург зазначає, що об’єднувальним чинником мала би бути також державна система, з економікою та політикою якої погоджувались би всі громадяни України. Євген Рибчинський зі свого боку додає, що в такому разі Україна має стати громадянським суспільством, тобто демократичним, яким свого часу була Гетьманщина.

Тим не менш, Юрій Рибчинський не зовсім погоджується із цією думкою. «Це не тому, що для мене Карл Маркс – це святиня, але тоді буле дуже розрізнене й розділене на класи суспільство. Була шляхта й інші громадяни. Оце, до речі, і збереглося й досі – розподілення на багатих людей і бідних», - стверджує він. Артист зазначає, що сьогодні багата меншість збагачується за рахунок бідної більшості, натомість суспільство потребує демократії. Він підкреслює, що тоді разом із країною багатіли би і її громадяни.

Нагадуємо, Рибчинський пояснив, що «Лісова пісня» Лесі Українки – це код нації.

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