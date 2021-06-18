Депутат Антон Поляков у своєму блозі «Правки Полякова» несхвально висловився про здирницькі дії влади щодо народу, зокрема, йдеться про різкий ріст тарифів на комунальні послуги.

Ведучий стверджує, що останні дії влади змушують й без того бідних українців стати жебраками. «Платіжки на комуналку виросли більше, ніж в половину. Вартість тарифів зросла на 36 відсотків у порівнянні з квітнем минулого року», - підкреслює Поляков. Водночас він нагадує, що цей ріст тарифів відбувся на фоні мітингів, пандемії, що дала свої збитки, і обіцянок зниження цін.

За словами політика, вищенаведені цифри надала державна служба статистики України: вона не боїться показувати, як українців постійно обкрадають. Він також зазначає, що цьогорічного квітня громадянам довелося заплатити за комунальні послуги 22,7 мільярдів гривень, переплачуючи нараховані суми та гасячи борги попередніх місяців.

Щодо цього Поляков навіть іронізує: мовляв, українці надзвичайно дисципліновані. Він пояснює, що в той час, коли олігархи разом із владою протягом десятка років обкрадають людей, вони все одно продовжують платити.

«Шикарно живе кілька десятків сімей, а українці все одно справно платять тарифи, а коли у них не виходить вчасно заплатити, то спеціально збирають і розплачуються пізніше», - стверджує політик і додає, що йдеться про літній період, коли тарифи не такі високі.

Принагідно ведучий нагадує про причини підвищення цін на комунальні послуги. Він зазначає, що все через скасування пільгового тарифу, що становив 90 коп / кВт-година на перші 100 кВт-год електроенергії, і натомість ввели єдиний тариф - 1,68 грн / кВт-год. За словами депутата, Міністерство оборони пояснює прийняття цієї постанови Кабінету міністрів уникненням стрімкого росту тарифів із січня 2021 року. Але, на його думку, це радше легенда.

«А зараз вирішили кинути кістку з панського столу у вигляді компенсації і нібито роздадуть українцям 1,4 млрд грн з держбюджету», - каже Поляков. Він пояснює, що насправді цю компенсацію отримають не всі, а лише певні категорії населення, наприклад, багатодітні сім’ї чи ті, у кого немає газу, центрального опалення і т. д. «А решта - будьте ласкаві, гроші, відкладені на мінімальний відпочинок, віддайте державі», - підсумовує політик.

Нагадуємо, Завальнюк розповіла про обмеження в отриманні субсидії.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Попенко розповів, чи реально провести перерахунки вартості неякісних комунальних послуг.