У програмі «Діалоги з Макаренком» громадський діяч, академік, лейтенант, генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко розповів, чого навчився під час служби в Афганістані у складі «обмеженого контингенту радянських військ».

«Я служив опером військової контррозвідки, група КР, забезпечення головного військового радника в Афганістані. Ми не бігали з автоматом по горах, ми робили так, щоб менше гинуло людей. І з того, і з нашого боку», - розповідає Назаренко.

Всі звикли до розхожого стереотипу, що моджахеди воювали, радянські війська теж вбивали, продовжує він.

«Однак вісімдесят відсотків моджахедів не воювали! Так звані мирняки були. Вони отримували від нас і бензин, і продовольство, натомість вони забезпечували спокій на території, яку вони контролювали. Я виніс із війни вміння домовлятися, вміння рятувати людей і дорожити людьми. Не головне – вбити більше противників. Головне – врятувати більше своїх», - пояснює колишній військовослужбовець.

Повернувшись до Києва в «лихі 90-ті», Олег Назаренко з головою занурився в культурне життя. Він розповідає:

«Я тоді захоплювався рок-музикою, писав вірші і пісні, вивчав рок-рух. Мені все це було цікаво, тим більше зі мною служили хлопці з Ленінграду, де був знаменитий рок-клуб, виступали групи «Акваріум», «Кіно». Моїм великим учителем був Борис Олійник, в той час глава Українського фонду культури, і я з його допомогою створив і очолив театральне об'єднання «Альтернатива».

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