В программе «Диалоги с Макаренко» общественный деятель, академик, лейтенант, генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко рассказал, чему научился во время службы в Афганистане в составе «ограниченного контингента советских войск».

«Я служил опером военной контрразведки, группа КР, обеспечение главного военного советника в Афганистане. Мы не бегали с автоматом по горам, мы делали так, чтобы меньше погибало людей. И с той, и с нашей стороны», - рассказывает Назаренко.

Все привыкли к расхожему стереотипу, что моджахеды воевали, советские войска тоже убивали, продолжает он.

«Однако восемьдесят процентов моджахедов не воевали! Так называемые мирняки были. Они получали от нас и бензин, и продовольствие, взамен они обеспечивали спокойствие на территории, которую они контролировали. Я вынес с войны умение договариваться, умение спасать людей и дорожить людьми. Не главное – убить больше противника. Главное – спасти больше своих», - поясняет бывший военнослужащий.

Вернувшись в Киев в «лихие 90-е», Олег Назаренко с головой окунулся в культурную жизнь. Он рассказывает:

«Я тогда увлекался рок-музыкой, писал стихи и песни, изучал рок-движение. Мне все это было интересно, тем более со мной служили ребята из Ленинграда, где был знаменитый рок-клуб, выступали группы «Аквариум», «Кино». Моим великим учителем был Борис Олийнык, в то время глава Украинского фонда культуры, и я с его помощью создал и возглавил театральное объединение «Альтернатива».

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